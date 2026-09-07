Visite des belles demeures de Pontoise, Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin, Pontoise
samedi 17 octobre 2026 · Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin · Pontoise
Informations pratiques
Visite des belles demeures de Pontoise Samedi 17 octobre, 14h30 Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin Val-d’Oise
– Plein tarif : 8 €
– Tarif réduit (7-12 ans et étudiant sur justificatif) : 6 €
– Gratuit pour les moins de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Au cours du XIXe siècle, Pontoise se transforme. L’arrivée du train favorise la venue des notables qui s’installent dans de superbes demeures parfois méconnues. Découvrez ce patrimoine où la diversité des matériaux et des constructions illustre la créativité des architectes.
Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin 1 place de la Piscine 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 31 70 60 https://www.ot-cergypontoise.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-cergypontoise.fr/ »}] En bords d’Oise, découvrez toutes les richesses du patrimoine de l’agglomération de Cergy-Pontoise et du Vexin
Au cours du XIXe siècle, Pontoise se transforme. L’arrivée du train favorise la venue des notables qui s’installent dans de superbes demeures parfois méconnues. Découvrez ce patrimoine où la des et…
©Ville de Pontoise
À voir aussi à Pontoise (Val-d'Oise)
- Exposition BD « Bulles de mémoire » à la médiathèque Guillaume Apollinaire, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise 19 septembre 2026
- Visite d’exposition, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise 19 septembre 2026
- Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise 19 septembre 2026
- Pain du Patrimoine, Four de l’Hermitage, Pontoise 19 septembre 2026
- Visite des coulisses, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise 19 septembre 2026