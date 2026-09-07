Visite des belles demeures de Pontoise, Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin, Pontoise

Informations pratiques

Visite des belles demeures de Pontoise Samedi 17 octobre, 14h30 Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin Val-d’Oise

– Plein tarif : 8 €

– Tarif réduit (7-12 ans et étudiant sur justificatif) : 6 €

– Gratuit pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Au cours du XIXe siècle, Pontoise se transforme. L’arrivée du train favorise la venue des notables qui s’installent dans de superbes demeures parfois méconnues. Découvrez ce patrimoine où la diversité des matériaux et des constructions illustre la créativité des architectes.

Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin 1 place de la Piscine 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 31 70 60 https://www.ot-cergypontoise.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-cergypontoise.fr/ »}] En bords d’Oise, découvrez toutes les richesses du patrimoine de l’agglomération de Cergy-Pontoise et du Vexin

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©Ville de Pontoise