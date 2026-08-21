Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière, Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One, Saint-Chamond

Informations pratiques

Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière 19 et 20 septembre Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Loire

04 77 22 12 18 – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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• Visite guidée

Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 12 18 »}]

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Cinéma VEO Grand-Lumière