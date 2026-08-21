Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière, Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One · Saint-Chamond
Informations pratiques
Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière 19 et 20 septembre Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Loire
04 77 22 12 18 – places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les cabines de projection de votre cinéma !
• Visite guidée
Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 12 18 »}]
Découvrez les cabines de projection de votre cinéma !
Cinéma VEO Grand-Lumière
À voir aussi à Saint-Chamond (Loire)
- Jardin botanique, Jardin botanique, Saint-Chamond 18 septembre 2026
- Raviver la mémoire du château Prodon, Lycée hôtelier, Saint-Chamond 18 septembre 2026
- Un nouvel Hermitage !, Notre-Dame de l’Hermitage, Saint-Chamond 19 septembre 2026
- Découvrez le parcours du bois-énergie, chaufferie biomasse de Saint-Julien, Saint-Chamond 19 septembre 2026
- Un patrimoine de foi et d’histoire : entrez dans le temple protestant de Saint-Chamond, Eglise Protestante Unie, Saint-Chamond 19 septembre 2026