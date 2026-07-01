Visite des caves Bahadourian, Caves Bahadourian, Lyon

Informations pratiques

Visite des caves Bahadourian Samedi 19 septembre, 09h00 Caves Bahadourian Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

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Partez à la découverte des caves du plus célèbre épicier de Lyon.

Les visites sont commentées et vous permettront de faire plus ample connaissance avec cette grande famille lyonnaise.

Caves Bahadourian 20 rue Villeroy 69003 LYON Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478603210 http://bahadourian.com [{« data »: {« author »: « BFM Lyon », « cache_age »: 86400, « description »: « Sites webs/blogs, copiez cette vidu00e9o avec le bouton « Intu00e9grer » ! Si vous voulez tu00e9lu00e9charger, allez sur http://myreplay.tv/v/ifhgGRSW .n A l’occasion des journu00e9es du patrimoine, l’u00e9picerie Bahadourian ouvre ses portes au public et du00e9voile son immense cave. n Plus sur http://wizdeo.com/s/telelyonmetropole . Pour exploitation TV, droits ru00e9servu00e9s, nous contacter sur http://wizdeo.com/s/banqueimages », « type »: « video », « title »: « Patrimoine: la face cachu00e9e de l’u00e9picerie Bahadourian », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hRBxwp0thtI/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hRBxwp0thtI », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdoZvj96JFBABnnsN2h1BDw », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Lieu de stockage des produits du monde de la célèbre épicerie Bahadourian Métro ligne B et D, Tram, lignes de bus



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