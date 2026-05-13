Visite des collections permanentes, Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon, Laon

Visite des collections permanentes Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez (re)découvrir les riches collections d’archéologie régionale (préhistoire, protohistoire, époques gallo-romaine et médiévale), d’antiquités méditerranéennes et de Beaux-Arts.

Un parcours adapté aux enfants est disponible à l’accueil.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

Venez (re)découvrir les riches collections d’archéologie régionale (préhistoire, protohistoire, époques gallo-romaine et médiévale), d’antiquités méditerranéennes et de Beaux-Arts.

© Musée du Pays de Laon