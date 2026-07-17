Visite des commissaires / Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans

Informations pratiques

Visite des commissaires / Exposition « Le Design coule de source » Dimanche 20 septembre, 16h00 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Loiret

Durée 45min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Entrez dans les coulisses et dans l’univers des designers et commissaires de l’exposition : sélection des objets et des projets, conception de la scénographie éco-conçue… vous saurez tout sur l’exposition !

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Rue de la Tour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792485 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/autres-lieux-dexpositions/la-collegiale-saint-pierre-le-puellier Cette église du XIIe siècle, la plus ancienne d’Orléans encore conservée, accueille sous ses voûtes 4 à 5 expositions temporaires par an.

Le lieu a vocation à faire cohabiter diverses démarches artistiques contemporaines. Il s’ouvre aux associations locales comme aux artistes de renommée nationale ou internationale.

Visite des commissaires

©Natashilo