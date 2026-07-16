Visite des coulisses de l’atelier de restauration des arts graphiques, Musée des beaux-arts, Orléans

Informations pratiques

Visite des coulisses de l’atelier de restauration des arts graphiques 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Entrez dans les coulisses de l’atelier de restauration des arts graphiques des musées d’Orléans ! Le restaurateur vous invite à découvrir les techniques de montage, de conservation et de restauration des dessins des Musées d’Orléans.

Musée des beaux-arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238792183 https://museesorleans.fr Peinture française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art graphique composée d’un Cabinet des pastels (œuvres du XVIIIe siècle), de dessins des principales écoles européennes, majoritairement française et italienne du XVIe au XIXe siècles, ainsi qu’une collection d’estampes du XVIe au XIXe siècles. Salle consacrée à Max Jacob et ses amis, qui réunit de nombreux documents évoquant les créations plastiques et littéraires du poète. Parking à vélos devant le musée. Gare d’Orléans : 15 min à pied. Bus 4, 5, 25 (Halmagrand). Tram : ligne B (arrêt Cathédrale), ligne A (arrêt De Gaulle). Accueil Vélo : le MBAO est situé à 700 m des itinéraires : Scandibérique (EuroVélo 3), Loire à Vélo (EuroVélo 6), Véloroute Canal d’Orléans à vélo et de boucles cyclotouristiques. Les collections du XIXe siècle, situées aux entresols, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Entrez dans les coulisses de l’atelier de restauration des arts graphiques des musées d’Orléans !