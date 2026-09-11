Visite des coulisses des Archives départementales, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Côtes d'Armor · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Visite des coulisses des Archives départementales 19 et 20 septembre Archives départementales des Côtes d’Armor Côtes-d’Armor
Réservation conseillée : 02 96 78 78 77
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sur 33 kilomètres linéaires de rayonnages reposent les documents qui permettent d’écrire l’histoire de notre département. Des parchemins médiévaux aux documents les plus contemporains en passant par les plans cadastraux napoléoniens ou des photographies sur plaque de verre, vous découvrirez la grande variété des documents conservés et le défi que représente leur préservation.
Un accent particulier sera mis sur les archives qui permettent de faire l’histoire du patrimoine architectural, thème national de ces journées.
Ces journées nous donneront également l’opportunité de vous faire connaître la diversité de nos métiers : collecte, classement et communication des documents, conservation préventive et restauration ainsi que numérisation et diffusion des archives.
Archives départementales des Côtes d’Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 78 78 77 http://archives.cotesdarmor.fr/
A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez explorer les coulisses des Archives départementales des Côtes-d’Armor
©AD22
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