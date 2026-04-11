Joué-lès-Tours

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons

(Animation payante, sur réservation, famille)

Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.

A partir de 6 ans

Animé par Stéphane de la Gloriette

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons

(Animation payante, sur réservation, famille)

Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.

A partir de 6 ans

Animé par Stéphane de la Gloriette

Réservation au 02 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr 3 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr

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English :

Visit Narbonne’s ponds through the seasons

(Paying activity, booking required, for families)

Discover with your family the richness of the Narbonne ponds at Joué-lès-Tours, a natural area listed for its exceptional biodiversity.

Ages 6 and up

Hosted by Stéphane de la Gloriette

L’événement Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT 37