Visite des extérieurs du manoir et exposition, Manoir de Charruau, Les Garennes-sur-Loire
vendredi 18 septembre 2026 · Manoir de Charruau · Les Garennes-sur-Loire
Informations pratiques
Visite des extérieurs du manoir et exposition 18 – 20 septembre Manoir de Charruau Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter les extérieurs du manoir de Charruau et profiter de ce moment pour échanger avec le propriétaire sur les futures tranches de travaux ainsi que sur l’architecture du lieu et l’histoire s’y rattachant.
Une exposition de sculptures et de peintures d’un artiste local sera proposée afin d’agrémenter la visite .
Manoir de Charruau 1 route de la vallée 49320 Saint Jean des Mauvrets Les Garennes-sur-Loire 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez visiter les extérieurs du manoir de Charruau et profiter de ce moment pour échanger avec le propriétaire sur les futures tranches de travaux et l’architecture du lieu.
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