Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac », moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE, Les Garennes-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac » 19 et 20 septembre moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE Maine-et-Loire

Gratuit de 8 à 12 ans – 5 € au delà – Nombre limité de places à chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de 14:00 à 18:00 par petits groupes constitués dans l’ordre d’arrivée des visiteurs, dans la limite des places disponibles. Durée de la visite, environ 45 mn.

Non adaptées pour des enfants de moins de 8 ans ou des personnes à mobilité réduite

moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE 760 route du Pavé 49610 Les Garennes sur Loire Les Garennes-sur-Loire 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 81 39 16 70 http://moulindebrissac.fr Exceptionnel moulin-cavier, datant de 1580, emblématique de l’Anjou. Restauré et remis en activité. Inauguré en mai 2026 par Stéphane BERN A l’entrée Nord de Brissac, au carrefour Sainte Anne, accès au pré face au moulin pour parking gratuit

Visites guidées de 14:00 à 18:00 par petits groupes constitués dans l’ordre d’arrivée des visiteurs, dans la limite des places disponibles. Durée de la visite, environ 45 mn.

©Amis du moulin de Brissac