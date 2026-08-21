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AGENDA · Les Garennes-sur-Loire

Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac », moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE, Les Garennes-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE · Les Garennes-sur-Loire

Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac », moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE, Les Garennes-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE
Adresse
760 route du Pavé 49610 Les Garennes sur Loire
Ville
49320 Les Garennes-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Gratuit de 8 à 12 ans - 5 € au delà - Nombre limité de places à chaque visite

Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac » 19 et 20 septembre moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE Maine-et-Loire

Gratuit de 8 à 12 ans – 5 € au delà – Nombre limité de places à chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de 14:00 à 18:00 par petits groupes constitués dans l’ordre d’arrivée des visiteurs, dans la limite des places disponibles. Durée de la visite, environ 45 mn.
Non adaptées pour des enfants de moins de 8 ans ou des personnes à mobilité réduite

moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE 760 route du Pavé 49610 Les Garennes sur Loire Les Garennes-sur-Loire 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 81 39 16 70 http://moulindebrissac.fr Exceptionnel moulin-cavier, datant de 1580, emblématique de l’Anjou. Restauré et remis en activité. Inauguré en mai 2026 par Stéphane BERN A l’entrée Nord de Brissac, au carrefour Sainte Anne, accès au pré face au moulin pour parking gratuit
Visites guidées de 14:00 à 18:00 par petits groupes constitués dans l’ordre d’arrivée des visiteurs, dans la limite des places disponibles. Durée de la visite, environ 45 mn.

©Amis du moulin de Brissac

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