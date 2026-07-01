Visite des fonds patrimoniaux, Médiathèque Le Dôme, Saint-Claude

Informations pratiques

Visite des fonds patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Le Dôme Jura

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les réserves patrimoniales et découvrez les collections de livres anciens conservées à la médiathèque.

Ces ouvrages, dont les plus anciens remontent au XVe siècle, ont survécu aux aléas du temps dont ils gardent parfois des cicatrices. Car les livres anciens ont de nombreux ennemis et assurer leur conservation requiert des moyens et une attention particulière.

Médiathèque Le Dôme 5 place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 05 69 https://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-communautaire-Haut-Jura-Saint-Claude/100066270172531/#

Laissez-vous guider à travers les réserves patrimoniales et découvrez les collections de livres anciens conservées à la médiathèque.

© Médiathèque Le Dôme