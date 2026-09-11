Visite des fouilles archéologiques du Moulin des Pierres et du Grand Moulin, Les moulins, Chantelle
samedi 19 septembre 2026 · Les moulins · Chantelle
Informations pratiques
Visite des fouilles archéologiques du Moulin des Pierres et du Grand Moulin Samedi 19 septembre, 14h00 Les moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Moulin des Pierres & Grand moulin
A l’occasion des fouilles archéologiques, découvrez l’histoire de ces moulins exhumés du passé.
Animations d’environ 45 mn, débutant toutes les heures à partir de 14h, sans réservation
➡️ Suivez le guide – Plongez au coeur de ce site préindustriel avec Eric Yeny, responsable des fouilles
Résultats des découvertes archéologiques – exposition dans le moulin des Pierres et en extérieur
Ateliers ludiques – Découvrez les disciplines archéologiques
- Les méthodes de construction avec Jean-Baptiste Kowalski, archéologue du bâti, Archeodunum
- Le monde de la terre cuite avec Maud Labalme, céramologue médiéviste, Archeodunum
- L’homme et les animaux, avec Loriane Besson archéozoologue
- Les techniques de fouille avec Léo Pazzé, médiateur scientifique
️♂️Jeu de piste – Résolvez des énigmes pour retrouvez un trésor enfoui…
Contes et moulins – Voyagez au fil de l’eau avec l’association Il était deux fois
Taille de pierre – Initiez-vous à cet art avec l’entreprise Monteiro patrimoine
️ Film « Des moulins sur la Bouble » – Visionnez les épisodes depuis 2024 en vous rendant sur cette page.
On se retrouve aux moulins, Rue Anne de Beaujeu à Chantelle (03140) – à deux pas de l’Abbaye.
Besoin d’informations ?
04 70 32 63 30
✉ chantelle@vdstourisme.com
Les moulins Rue Anne de Beaujeu 03140 Chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.allier.fr/178-les-gorges-de-la-bouble.htm »}, {« link »: « mailto:chantelle@vdstourisme.com »}]
Moulin des Pierres & Grand moulin
©CD03
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