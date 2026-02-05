Visite des jardins du conservatoire | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Visite des jardins du conservatoire | CBN

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

2026-07-08

Admirez la flore du Massif central grâce au jardin de manière inattendu. Une visite sensorielle et ludique pour parcourir en quelques heures les paysages du territoire et leur flore. Secrets de plantes, anecdotes scientifiques, temps d’observation.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Admire the flora of the Massif Central in an unexpected way. In just a few hours, take a fun, sensory tour of the region?s landscapes and their flora. Plant secrets, scientific anecdotes, observation time.

