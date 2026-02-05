Visite des jardins du conservatoire | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
2026-07-08
Admirez la flore du Massif central grâce au jardin de manière inattendu. Une visite sensorielle et ludique pour parcourir en quelques heures les paysages du territoire et leur flore. Secrets de plantes, anecdotes scientifiques, temps d’observation.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
Admire the flora of the Massif Central in an unexpected way. In just a few hours, take a fun, sensory tour of the region?s landscapes and their flora. Plant secrets, scientific anecdotes, observation time.
L'événement Visite des jardins du conservatoire | CBN Chavaniac-Lafayette