Visite des jardins du logis abbatial, Logis abbatial, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Visite des jardins du logis abbatial 19 et 20 septembre Logis abbatial Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le propriétaire du logis abbatial, récemment rénové, ouvre les portes de son jardin et vous fait découvrir tous ses secrets.

Logis abbatial place de l’église 49170 Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le logis abbatial a été achevé en 1699. C’est aujourd’hui une propriété privée.

Le propriétaire du logis abbatial, récemment rénové, ouvre les portes de son jardin et vous fait découvrir tous ses secrets.

©Mairie de SAint Georges sur Loire