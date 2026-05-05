Visite des jardins familiaux de la Société d’horticulture des Deux-sèvres, Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, Niort
Visite des jardins familiaux de la Société d’horticulture des Deux-sèvres, Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, Niort samedi 6 juin 2026.
Visite des jardins familiaux de la Société d’horticulture des Deux-sèvres 6 et 7 juin Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre.
Rencontre avec les jardiniers présents
Animations à consulter sur notre site : sh79.jimdofree.com
Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://sh79.jimdofree.com Trente parcelles d’environ deux ares réservées aux sociétaires amateurs, situées de part et d’autre de deux grandes allées, faciles d’accès aux visiteurs. Des composteurs collectifs sont à la disposition des jardiniers.
Visite libre.
©sh79
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