Visite des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, Jardins ouvriers des vertus, Aubervilliers
samedi 19 septembre 2026 · Jardins ouvriers des vertus · Aubervilliers
Informations pratiques
Visite des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers 19 et 20 septembre Jardins ouvriers des vertus Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée des jardins ouvriers des Vertus, situés au nord du fort d’Aubervilliers, derniers vestiges de la plaine des Vertus qui nourissaient autrefois Paris. Ces jardins presque centenaires ont été amputé de 4000m2 en 2022 pour la construction d’une piscine olympique. Un nouveau projet immobilier situé à proximité de la future gare de la ligne 15 du Grand Paris Express menace une nouvelle fois 2300m2 de jardins.
Cette visite sera l’occasion d’un déambulation à travers les jardins, d’un moment de partage avec les jardiniers et d’un éclairage sur les luttes passées et celles à venir.
Lors de la visite du samedi le public pourra profiter d’une intervention des membres d’un projet Européen « Greenher » sur les jardins et les dynamiques actuelles.
Accès: entrée à l’intersection de l’avenue Aimé Césaire et de l’avenue de la Division Leclerc
Jardins ouvriers des vertus 6 avenue de la Division-Leclerc 93500 Aubervilliers Aubervilliers 93500 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 16 35 95 15 https://www.jardinsaubervilliers.fr/ Les jardins ouvriers des Vertus sont des Jardins familiaux situés à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Ils occupent une surface d’environ 2,6 hectares sur le glacis du Fort d’Aubervilliers. Ces jardins ont vu le jour le 29 novembre 1935 et sont gérés par l’association du même nom. Metro 7 arrêt fort d’Aubervilliers.
Visite commentée
©Anne Pacq
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