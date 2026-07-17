Visite des locaux et explication des activités de l’Académie, Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts · Orléans
Informations pratiques
Visite des locaux et explication des activités de l’Académie 19 et 20 septembre Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Académie d’Orléans Agriculture-Sciences-Lettres et Arts
Un patrimoine du 19ᵉ siècle qui se réinvente
Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts 5 rue Antoine-Petit 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 80 96 http://www.lacado.fr L’Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts est l’héritière de sociétés savantes existant au XVIIIe siècle. Le siège de l’Académie réside dans une maison mise à sa disposition par la municipalité depuis 1809. Au XVIe siècle, il s’agissait de la « Maison des Apothicaires » avant que ne s’y installe au XVIIIe siècle, le Collège des Chirurgiens et qu’Antoine Petit n’y établisse le bureau de consultation médicale gratuite pour les indigents, organisme qu’il avait fondé et que la Révolution a supprimé.
Elle compte parmi ses 60 membres des chercheurs scientifiques de pointe, des auteurs et des artistes reconnus mais également des juristes, des ingénieurs, des magistrats. Elle est un microcosme et un creuset, un reflet de l’activité intellectuelle de la ville et du département.
Académie d’Orléans Agriculture-Sciences-Lettres et Arts
©Académie d’Orléans cliché Gérard,Hocmard
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Balades contées, Musée des Beaux Arts, Orléans 18 juillet 2026
- Stage d’arts plastiques (6-8 ans), Musée des Beaux Arts, Orléans 21 juillet 2026
- Stage d’arts plastiques (8-12 ans), Musée des Beaux Arts, Orléans 21 juillet 2026
- Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans 23 juillet 2026
- La fête des Duits Orléans 12 août 2026