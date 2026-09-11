Visite des ministères sociaux, Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles · Paris

Informations pratiques

Visite des ministères sociaux 19 et 20 septembre Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les ministères sociaux aux Journées européennes du patrimoine 2026 : venez découvrir notre patrimoine, notre histoire, nos métiers

Les ministères chargés du Travail, des Solidarités et de la Santé vous ouvrent exceptionnellement leurs portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.

Pour cette édition, la programmation est articulée essentiellement autour du patrimoine Art déco. C’est une occasion rare de plonger au cœur d’un écrin chargé d’histoire sociale et architecturale, habituellement fermé au grand public.

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Une architecture insoupçonnée au cœur de l’administration

Construit en 1929 sous la direction de l’architecte Guillaume Tronchet, cet édifice constitue l’un des ensembles Art déco les plus remarquables de l’administration. Rénové au début des années 2000, il a su valoriser ses décors d’origine : ferronneries, frises sculptées, et verrières témoignent d’un État qui se dotait d’un bâtiment à la hauteur de ses ambitions sociales.

Cet édifice cristallise le patrimoine architectural jalonné par les grandes transformations sociales du XXe siècle. Il accueille aujourd’hui près de 2 500 agents.

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Le circuit de visite

La visite guidée, réalisée en groupes restreints, permettra de découvrir :

– l’espace Simone Veil, qui abrite deux belles bibliothèques chargées d’histoire, joyaux de l’Art déco ;

– la salle de presse, avec ses remarquables particularités architecturales, témoin des événements importants d’hier et d’aujourd’hui ;

– l’abri antiaérien, vestige de la Seconde Guerre mondiale ;

– une vue panoramique sur Paris depuis la terrasse du bâtiment, si les conditions météorologiques le permettent.

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Le saviez-vous ?

Le bâtiment n’a pas hébergé uniquement des fonctionnaires. À ses débuts, il a aussi accueilli, sous sa grande verrière, les premiers assurés qui se rendaient aux guichets de la caisse interdépartementale d’assurance sociale, instituée par la loi du 5 avril 1928.

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Informations pratiques

• Entrée gratuite

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h 30 à 17h 30

• Adresse : ministère du Travail et des Solidarités et ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées

14 avenue Duquesne

75007 Paris

• Accessibilité et accueil pour les personnes à mobilité réduite

Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles 14 avenue Duquesne 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France https://sante.gouv.fr Vous êtes passionné du style Art déco ? Venez découvrir la décoration insoupçonnée du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles : la frise sculptée des frères Martel, la verrière de Jacques Gruber… Métros Saint François Xavier, Ecole Militaire ou Cambronne

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Les ministères sociaux aux Journées européennes du patrimoine 2026 : venez découvrir notre patrimoine, notre histoire, nos métiers

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