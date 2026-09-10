Visite des murs vivants, Place Jacques Duclos, Montreuil

Informations pratiques

Visite des murs vivants 19 et 20 septembre Place Jacques Duclos Seine-Saint-Denis

Lien de réservation à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite commentée sur l’intervention des artistes plasticiens, aux côtés des architectes et des maîtres d’ouvrage, qui ont joué un rôle important dans l’élaboration des cités modernes des années 1960-1970 : l’art y est alors partie intégrante de l’espace urbain.

Au-delà des œuvres intégrées dans l’espace public ou dans les bâtiments, les plasticiens interviennent dans la conception des espaces paysagers, incluant le mobilier urbain et la polychromie des façades. La conception des jeux d’enfants se fait souvent leur terrain de… jeux. Dans ce cadre collaboratif, leurs interventions sont rarement signées ; plus encore, elles sont souvent effacées au fil des opérations de rénovation.

L’approche collective de ces espaces est ici retracée, à l’exemple des quartiers de la Croix-de-Chavaux (Montreuil) et la Noue (Montreuil et Bagnolet), œuvres de Serge Lana (1927-2011) et Claude Le Goas (1928-2007). Respectivement « architectes urbanistes conseil » des Villes de Bagnolet et de Montreuil durant plusieurs décennies, ils façonnent ainsi le visage des

deux communes au gré de projets urbains audacieux et de réalisations architecturales dont cette exposition évoque la démarche généreuse.

Ces réalisations, remarquées pour leur singularité, sont le fruit des études urbaines approfondies, d’une inscription dans la durée et d’une approche pluridisciplinaire. Il s’agit de lier la recherche théorique aux expérimentations techniques et plastiques, au service de municipalités soucieuses d’innover et de bâtir un cadre de vie de qualité.

Celles-ci se dotent ainsi de sociétés d’aménagement (la semimo à Montreuil) ; un espace de création se met en place entre aménageur et concepteur, tandis que les techniques d’aménagement sont toujours liées aux questions esthétiques. Cette configuration rend possible la réalisation de bâtiments remarquables : la zone industrielle verticale mozinor, le conservatoire et le complexe CGT de la Porte de Montreuil.

Les opérations de renouvellement urbain de la Croix-de-Chavaux et de la Noue sont remarquables pour l’ampleur de l’intervention artistique : le plasticien Michel Wieber et le peintre Maxime Darnaud créent des paysages composés de “murs vivants”, de façades polychromes et d’espaces extérieurs.

Place Jacques Duclos 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Visite commentée

©Mairie de Montreuil