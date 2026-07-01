Visite des Puces de Paris St-Ouen, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris

Informations pratiques

Visite des Puces de Paris St-Ouen Samedi 19 septembre, 11h30 Le café littéraire Le Petit Ney Paris

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Du marché des biffins au marché mondial de l’antiquité, une balade tout au long de 150 ans d’histoire

Le café littéraire Le Petit Ney 10 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 62 00 00 https://lepetitney.fr https://m.facebook.com/Le-Petit-Ney-490578364286756 [{« type »: « email », « value »: « lecafelitteraire@lepetitney.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 42 62 00 00 »}] Café associatif né en 1999 de la volonté d’habitants du quartier (activités culturelles et d’éducation populaire) Transports en commun, Vélib’

Circuit commenté « Les Puces de Saint-Ouen »

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