Visite des réserves du Pole d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg

Informations pratiques

Visite des réserves du Pole d’études et de conservation – Union Sociale 19 et 20 septembre Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale Collectivité européenne d’Alsace

Réservation par messagerie jusqu’à la veille (18/09) ou sur place, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite des réserves (1h).

Découvrir le Pôle d’étude et de conservation installé dans l’Union Sociale en compagnie des agents et agentes qui y travaillent. Une visite commentée autour de la figure de Sabine Hackenschmidt, illustratrice et conservatrice du cabinet des estampes et des dessins, à travers les ateliers et espaces de réserves des Musées de Strasbourg.

Inscription jusqu’au 18/09 à l’adresse suivante : musees.educatif@strasbourg.eu ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu [{« type »: « email », « value »: « musees.educatif@strasbourg.eu »}] [{« link »: « mailto:musees.educatif@strasbourg.eu »}] L’Union Sociale, Pôle d’Étude et de Conservation des Musées, est implantée dans un bâtiment industriel témoin de l’activité logistique de l’ancien site de la COOP. Restructuré par l’agence Alexandre Chemetoff sous la conduite de la SPL des Deux-Rives, ce nouvel équipement offre 8 300 m² de surface dédiée à la gestion du patrimoine des Musées. Il accueille des magasins de réserves déployés sur cinq niveaux rendus aveugles pour des questions de conservation des collections et les activités des musées liées aux collections et à leur diffusion. Vingt agents y travaillent quotidiennement au sein d’ateliers et d’espaces spécialisés (régie, restauration, encadrement, documentation, menuiserie, métallerie…).

Les fonctions spécifiques du bâtiment et les métiers exercés par des professionnels du patrimoine font l’objet d’une médiation affirmée. Elle s’incarne sur les façades Sud et Ouest où court une série de vitrines :

La vitrine Sud présente l’histoire du mouvement coopératif, de la Coop Alsace et de la restructuration du site à l’aide d’une frise chronologique dynamique exposant divers objets, documents et photographies liés à l’entreprise.

La vitrine Ouest propose, quant à elle, une présentation des métiers des musées au travers d’une bande dessinée ludique.

Une troisième vitrine constituant une réserve témoin est localisée à l’extérieur du volume principal, en regard du Trait d’Union, espace de médiation.

Le Trait d’Union est un nouvel espace du Département éducatif et culturel des musées où s’y déroulent des animations, des ateliers, des événements, des conférences… ouverts à tous les publics.

Visite des réserves (1h)