Visite des réserves du Signe, Le Signe, Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Le Signe · Chaumont
Informations pratiques
Visite des réserves du Signe Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Le Signe Haute-Marne
Limité à 10 personnes, à partir de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Une visite vous propose de découvrir les réserves du Signe, situées aux Silos (7-9 Av. du Maréchal Foch), où sont conservées avec soin toutes les affiches de la collection de la Ville de Chaumont, anciennes et contemporaines.
Le Signe 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr [{« type »: « email », « value »: « resa@cndg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 35 79 01 »}] Le design graphique
Une visite vous propose de découvrir les réserves du Signe, situées aux Silos (7-9 Av. du Maréchal Foch), où sont conservées avec soin toutes les affiches de la collection de la Ville de Chaumont, et…
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