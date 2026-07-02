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Visite des réserves du Signe, Le Signe, Chaumont

samedi 19 septembre 2026 · Le Signe · Chaumont

Visite des réserves du Signe, Le Signe, Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Signe
Adresse
1 place des Arts, 52000 Chaumont, France
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
Limité à 10 personnes, à partir de 16 ans

Visite des réserves du Signe Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Le Signe Haute-Marne

Limité à 10 personnes, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Une visite vous propose de découvrir les réserves du Signe, situées aux Silos (7-9 Av. du Maréchal Foch), où sont conservées avec soin toutes les affiches de la collection de la Ville de Chaumont, anciennes et contemporaines.

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Une visite vous propose de découvrir les réserves du Signe, situées aux Silos (7-9 Av. du Maréchal Foch), où sont conservées avec soin toutes les affiches de la collection de la Ville de Chaumont, et…

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