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Visite des réserves, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux · Meaux

Visite des réserves, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Adresse
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France
Ville
77100 Meaux
Département
Seine-et-Marne

Visite des réserves 19 et 20 septembre Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Guidés par un membre de la conservation du musée, venez découvrir un espace habituellement fermé au public : les réserves. Découvrez comment les collections du musée sont conservées lorsqu’elles ne sont pas exposées et apprenez-en plus sur les techniques de conservation. (Sur réservation, places limitées)

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
Visite commentée

©musée de la Grande Guerre

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