Visite des réserves, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux · Meaux
Informations pratiques
Visite des réserves 19 et 20 septembre Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Guidés par un membre de la conservation du musée, venez découvrir un espace habituellement fermé au public : les réserves. Découvrez comment les collections du musée sont conservées lorsqu’elles ne sont pas exposées et apprenez-en plus sur les techniques de conservation. (Sur réservation, places limitées)
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
Visite commentée
©musée de la Grande Guerre
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