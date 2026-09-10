Visite guidée d’une fromagerie à Meaux, Fromagerie de Meaux Saint-Faron, Meaux

Informations pratiques

Visite guidée d’une fromagerie à Meaux Samedi 19 septembre, 09h30, 13h00, 14h15, 15h30 Fromagerie de Meaux Saint-Faron Seine-et-Marne

30 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée à la Fromagerie de Meaux Saint-Faron

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine la Fromagerie Saint-Faron vous ouvre ses portes le samedi pour des visites guidées.

Au programme, un circuit pédagogique offrant une vue sur l’ensemble des infrastructures de la Fromagerie, des vidéos qui vous décrivent chaque étapes de la fabrication de nos fromages.

Pour finir une dégustation vous sera proposée de nos fromages: Brie de Meaux AOP, Brie de Melun AOP, le triple Saint-Faron élu meilleur fromage du monde 2025.

Venez décuvrir les secrets de fabrication du Brie de Meaux

Fromagerie de Meaux Saint-Faron Rue Jehan de Brie ZI Nord, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 36 69 44 https://www.facebook.com/fromageriesaintfaron https://www.instagram.com/fromageriedemeauxsaintfaron/ [{« type »: « phone », « value »: « 0164366944 »}] Bienvenue à la fromagerie de Meaux Saint-Faron, seul producteur de Brie de Meaux AOP à Meaux.

À travers son parcours de visite, la fromagerie vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les secrets de fabrication du Brie de Meaux AOP, du Brie de Melun AOP et du triple crème Le P’tit Saint-Faron, élu meilleur fromage du monde 2025 au Concours International de Lyon.

Le Programme des journées Européenne du Patrimoine Parking Visiteurs

Accessible PMR

Visite commentée

©fromagerie Saint-Faron