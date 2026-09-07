Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

Informations pratiques

Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Médiathèque Paul Eluard Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exceptionnellement ouvertes au public, les réserves patrimoniales de la médiathèque vous dévoilent leurs collections. Accompagné d’un bibliothécaire, vous aurez la chance de découvrir ces deux salles où sont conservés des documents rarement présentés au public.

Médiathèque Paul Eluard 10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 75 48 48 »}]

Exceptionnellement ouvertes au public, les réserves patrimoniales de la médiathèque vous dévoilent leurs collections.

©Ville de Vierzon