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Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Paul Eluard · Vierzon

Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Paul Eluard
Adresse
10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher

Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Médiathèque Paul Eluard Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exceptionnellement ouvertes au public, les réserves patrimoniales de la médiathèque vous dévoilent leurs collections. Accompagné d’un bibliothécaire, vous aurez la chance de découvrir ces deux salles où sont conservés des documents rarement présentés au public.

Médiathèque Paul Eluard 10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 75 48 48 »}]
Exceptionnellement ouvertes au public, les réserves patrimoniales de la médiathèque vous dévoilent leurs collections.

©Ville de Vierzon

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