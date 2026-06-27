Informations pratiques

Chartres

Visite des serres municipales de la Ville de Chartres

Rue des Perriers Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26 2026-09-29 2026-10-01

Cette visite sera l’occasion de découvrir la serre municipale, ses différentes floraisons, les méthodes utilisées, et de visiter de la chaufferie à granulés à bois.

Venez visiter le lieu où est produite une grande partie des plantes annuelles, bisannuelles, graminées et vivaces pour les massifs de la ville de Chartres. C’est également ici que se préparent les décors pour les cérémonies communales (prêt de plantes vertes, bouquets, centre de table, compositions florales…). Le site est accessible aux PMR. Parking gratuit sur place. Durée 1h30, places limitées, sur inscription par mail ou téléphone (voir renseignements). .

Rue des Perriers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 91 35 49 sdd@agglo-ville.chartres.fr

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English :

This tour will give you the opportunity to explore the municipal greenhouse, see its various blooms, learn about the methods used, and visit the wood pellet boiler room.

L’événement Visite des serres municipales de la Ville de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES