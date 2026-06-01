Visite des serres tropicales, Jardin du conservatoire botanique national de Brest, Brest

Visite des serres tropicales 6 et 7 juin Jardin du conservatoire botanique national de Brest Finistère

Visite en autonomie des serres tropicales

• Tarif réduit pour tous : 4 € / Gratuit moins de 8 ans

• Billets à retirer au pavillon d’accueil avant 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Sur 1 000 m², cet espace de découverte abrite 95% de plantes menacées de disparition ! Certaines de ces plantes sont d’ailleurs éteintes dans la nature… C’est-à-dire qu’on ne les retrouve plus qu’ici ou dans d’autres jardins et conservatoires botaniques.

Jardin du conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 41 88 95 http://www.cbnbrest.fr https://www.instagram.com/jardinducbndebrest/?hl=fr;https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-botanique-national-de-Brest/208665812495645?ref=hl Des trésors rares et préservés

Découvrez le monde végétal en famille. Les serres tropicales vous font voyager parmi les plantes les plus rares de la planète. Un détour par le jardin et les expositions temporaires et vous repartez avec le plein d’images !

Label Jardin remarquable et Jardin botanique de France.

Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Sur 1 000 m², cet espace de découverte 95%…

© C. Le Guillou (CBN de Brest)