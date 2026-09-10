Visite des tanneries, Musée-maison natale de Pasteur, Dole

Informations pratiques

Visite des tanneries 19 et 20 septembre Musée-maison natale de Pasteur Jura

19 participants maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Entrez dans l’univers des tanneurs-corroyeurs et laissez-vous conter l’histoire d’un métier qui a fait la renommée du quartier des tanneurs.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

Entrez dans l’univers des tanneurs-corroyeurs et laissez-vous conter l’histoire d’un métier qui a fait la renommée du quartier des tanneurs.

©Henri Bertand