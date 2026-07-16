Visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes

Informations pratiques

Visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes 19 et 20 septembre Tours et remparts d’Aigues-Mortes Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes vous accueilleront gratuitement tous le week-end !

Au programme :

Visite libre de la Tour de Constance et des remparts de la cité imaginée par Saint-Louis

Visites commentées à 10h15, 11h, 14h et 15h (durée 1h)

Dernier accès au monument à 17h15.

Informations pratiques et programme complet ici !

Tours et remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France, 30220 Aigues-Mortes, France Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie 04 66 53 61 55 https://www.aigues-mortes-monument.fr [{« link »: « https://www.aigues-mortes-monument.fr/ »}]

Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes vous accueilleront gratuitement tous le week-end !

©Enzo Roux / Centre des Monuments Nationaux