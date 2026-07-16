Visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes
samedi 19 septembre 2026 · Tours et remparts d'Aigues-Mortes · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes 19 et 20 septembre Tours et remparts d’Aigues-Mortes Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes vous accueilleront gratuitement tous le week-end !
Au programme :
- Visite libre de la Tour de Constance et des remparts de la cité imaginée par Saint-Louis
- Visites commentées à 10h15, 11h, 14h et 15h (durée 1h)
Dernier accès au monument à 17h15.
Informations pratiques et programme complet ici !
Tours et remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France, 30220 Aigues-Mortes, France Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie 04 66 53 61 55 https://www.aigues-mortes-monument.fr [{« link »: « https://www.aigues-mortes-monument.fr/ »}]
Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes vous accueilleront gratuitement tous le week-end !
©Enzo Roux / Centre des Monuments Nationaux
À voir aussi à Aigues-Mortes (Gard)
- Fête de la Saint-Louis Aigues-Mortes 21 août 2026
- Visite de la chapelle des Pénitents Blancs, Chapelle des Pénitents Blancs, Aigues-Mortes 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents 40 rue de la République (Pénitents Blancs) Aigues-Mortes 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Camargue Sauvage Safari Aigues-Mortes 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Mas de la Comtesse Aigues-Mortes 19 septembre 2026