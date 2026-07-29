Visite des tout-petits Le musée à petits pas Musée Réattu Arles
dimanche 11 octobre 2026 · Musée Réattu · Arles
Informations pratiques
Arles
Visite des tout-petits Le musée à petits pas
Dimanche 11 octobre 2026 de 10h30 à 11h30. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11 11:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Une visite pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’initier à l’art, le musée invite les tout-petits accompagnés de leurs parents.
Les bébés aussi ressentent des émotions face aux œuvres et c’est dans les bras de leurs parents, ou tranquillement installés, qu’ils se familiarisent tout en douceur avec les collections.
Histoires, comptines et jeux sensoriels rythment cette première approche. Une petite parenthèse à partager en famille !
Par Élisabeth Pouliquen, chargée de médiation.
Durée 1h environ.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent.
Sur réservation uniquement avant le vendredi 9 octobre par mail ou par téléphone. .
Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 musee.reattu@ville-arles.fr
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English :
A visit for children aged 18 months to 3 years accompanied by a parent.
L’événement Visite des tout-petits Le musée à petits pas Arles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Arles
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