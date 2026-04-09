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Visite dessinée autour du Pont-neuf Square du Vert Galant PARIS

Visite dessinée autour du Pont-neuf Square du Vert Galant PARIS

Visite dessinée autour du Pont-neuf Square du Vert Galant PARIS samedi 18 avril 2026.

Lieu : Square du Vert Galant

Adresse : Place du Pont-Neuf

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>20 euros</p>

Premier pont de Paris, le Pont-Neuf est un véritable témoin de l’histoire de la ville. Qu’on l’admire depuis les quais de la Seine ou qu’on le traverse, il offre un cadre inspirant pour s’initier ou se perfectionner au dessin urbain.

Cette expérience, accessible à tous, permet d’explorer les bases du croquis d’observation (perspective, architecture, mise en scène de l’espace…) et d’affiner votre regard sur la ville. Débutants comme dessinateurs confirmés pourront ainsi expérimenter différentes techniques tout en profitant d’un moment privilégié au cœur de Paris.

Entre anecdotes historiques et détails architecturaux, laissez-vous guider et repartez avec un carnet de croquis unique, souvenir personnel de cette immersion artistique en bord de Seine.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Visite originale et créative en plein centre de Paris.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant

20 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Square du Vert Galant Place du Pont-Neuf  75001 PARIS


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