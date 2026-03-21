Loxymore On Stage #7 La Place Paris

Loxymore On Stage #7

Depuis plusieurs années, Loxymore On Stage s’impose comme l’un des rendez-vous parisiens dédiés aux cultures urbaines caribéennes. Imaginé par le média Loxymore, ce concert met en lumière les artistes qui façonnent les scènes de Guadeloupe, Martinique et Guyane dans un format live énergique et intimiste.

Pour cette 7ᵉ édition, Loxymore investit une nouvelle fois La Place – Centre Culturel Hip-Hop, au cœur de Paris (Châtelet – Les Halles), pour une soirée qui célèbre la richesse et la diversité des sonorités caribéennes : rap créole, dancehall, trap et influences urbaines contemporaines.

Après six éditions mémorables, Loxymore On Stage est devenu un espace de rencontre entre artistes, public et professionnels, avec une programmation qui reflète l’énergie des scènes caribéennes d’aujourd’hui.

Sur scène pour cette nouvelle édition :

Don Snoop

Rachelle Allison

Cecinelle

Badbay Mono

La soirée sera également rythmée par DJ Greg, qui accompagnera la soirée entre chaque performance.

Une occasion unique de découvrir et soutenir les talents caribéens dans l’un des lieux emblématiques du hip-hop à Paris.

Retrouvez la 7ème édition de Loxymore On Stage le jeudi 30 Avril à La Place !

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:30:00+02:00_2026-04-30T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/loxymore-on-stage-7



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