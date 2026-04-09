Visite dessinée de la galerie Vivienne Galerie Vivienne Paris
Visite dessinée de la galerie Vivienne Galerie Vivienne Paris samedi 11 avril 2026.
Située en plein cœur de Paris, à quelques minutes du Louvre, de l’Opéra ou encore de la Comédie Française, la Galerie Vivienne est à la fois un lieu de passage, de commerce artisanal mais surtout un lieu de mémoire typiquement parisien.
Cette visite dessinée est l’occasion d’observer un temps où l’esthétique d’un lieu n’était pas sacrifiée par son usage et sa fonction. Au fil de cette déambulation, nous alternerons entre les différentes perspectives offertes par cette galerie souterraine et l’attention portée au motif, au détail.
De cette diversité de point de vue résulterons des témoignages personnels de votre propre passage.
– Matériel fourni (papier, supports, crayons et gomme…)
Visite originale et créative en plein centre de Paris.
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant
20 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00
Galerie Vivienne 4, rue des petits-champs 75002 Paris
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