Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Salon de thé Chez Céline Belfort samedi 19 septembre 2026.

Belfort

Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026

Salon de thé Chez Céline 2 Rue du Canon d’Or Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des 30 ans de la Poudrière

Après une découverte de l’exposition, découvrez le dessin musical à la façon d’Angèle, écoutez Philippe jouer de la guitare et créez à votre tour vos propres dessins musicaux !

Terre creuse

Poète, interprète Angèle Casanova

Compositeur, interprète (guitare) Philippe Poirot

Poétesse, autrice, Angèle Casanova a publié 6 livres à ce jour, à destination des adultes comme des enfants. Elle crée également des livres d’artistes, participe à des expositions, propose des lectures à voix haute, des performances artistiques ainsi que des ateliers d’écriture, essentiellement dans le Territoire de Belfort. Le Magasin numéro 3 (MN3) est son atelier d’artiste.

Guitariste caméléon, Philippe Poirot passe des mélodies les plus douces au riffs de rock les plus débridés, n’hésitant pas à détourner son instrument (hybride de guitare et de basse) dans une approche bruitiste. Projets actuels groupe Les fumigènes (accompagnant les spectacles de cabaret musical et humoristique de la compagnie Capharnaüm), chorale jazz rock pop, cover Rolling Stones, combo blues, combo pop jazz. .

Salon de thé Chez Céline 2 Rue du Canon d’Or Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 98 51 26 chezceline.belfort@gmail.com

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L’événement Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Belfort a été mis à jour le 2026-06-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)