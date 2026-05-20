Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Salon de thé Chez Céline Belfort
Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Salon de thé Chez Céline Belfort samedi 19 septembre 2026.
Belfort
Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026
Salon de thé Chez Céline 2 Rue du Canon d’Or Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des 30 ans de la Poudrière
Après une découverte de l’exposition, découvrez le dessin musical à la façon d’Angèle, écoutez Philippe jouer de la guitare et créez à votre tour vos propres dessins musicaux !
Terre creuse
Poète, interprète Angèle Casanova
Compositeur, interprète (guitare) Philippe Poirot
Poétesse, autrice, Angèle Casanova a publié 6 livres à ce jour, à destination des adultes comme des enfants. Elle crée également des livres d’artistes, participe à des expositions, propose des lectures à voix haute, des performances artistiques ainsi que des ateliers d’écriture, essentiellement dans le Territoire de Belfort. Le Magasin numéro 3 (MN3) est son atelier d’artiste.
Guitariste caméléon, Philippe Poirot passe des mélodies les plus douces au riffs de rock les plus débridés, n’hésitant pas à détourner son instrument (hybride de guitare et de basse) dans une approche bruitiste. Projets actuels groupe Les fumigènes (accompagnant les spectacles de cabaret musical et humoristique de la compagnie Capharnaüm), chorale jazz rock pop, cover Rolling Stones, combo blues, combo pop jazz. .
Salon de thé Chez Céline 2 Rue du Canon d’Or Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 98 51 26 chezceline.belfort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026
L’événement Visite d’exposition + Atelier dessins musicaux avec Terre creuse, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Belfort a été mis à jour le 2026-06-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- L’imaginalab atelier partagé Belfort 17 juin 2026
- Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort 18 juin 2026
- Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel L’imaginarium Belfort 18 juin 2026
- Journée mondiale du don de sang Centre ATRIA Belfort 19 juin 2026
- Week-end de la musique Poudrière Belfort 19 juin 2026