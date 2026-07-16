Visite du bateau de la Société National des Sauveteurs en Mer, Môle Berouard, La Ciotat

Informations pratiques

Visite du bateau de la Société National des Sauveteurs en Mer Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Môle Berouard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Créée en 1967, la SNSM perpétue l’histoire du sauvetage en mer en France, grâce à l’engagement de ses bénévoles. Visite commentée du bateau de la SNSM avec explications sur son histoire et sorties en mer qui ont forgé son identité.

Môle Berouard quai Ganteaume, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir l’engagement de la Société National de Sauvetage en Mer à travers la visite de leur bateau.

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