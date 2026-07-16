Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril », Archives départementales Des Vosges, Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 14h15 Archives départementales Des Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Une découverte de lieux inconnus du public : magasin avec compactus, salle des plans, salle de tri, atelier de reliure, salle de conservation … guidée par un archiviste qui vous présentera des archives en péril, ainsi qu’un musée des horreurs de la conservation.
Durée de la visite : 1h.
Dimanche 20 septembre : 14h15 ; 14h45 ; 15h15 ; 15h45 ; 16h15 ; 16h45 ; 17h15.
Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/
Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril »
©CD88 / Soa Lesport
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