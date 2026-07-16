Informations pratiques

Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 14h15 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Une découverte de lieux inconnus du public : magasin avec compactus, salle des plans, salle de tri, atelier de reliure, salle de conservation … guidée par un archiviste qui vous présentera des archives en péril, ainsi qu’un musée des horreurs de la conservation.

Durée de la visite : 1h.

Dimanche 20 septembre : 14h15 ; 14h45 ; 15h15 ; 15h45 ; 16h15 ; 16h45 ; 17h15.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/

Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril »

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