Visite du centre bus de la Croix Nivert, Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Centre Bus de la Croix Nivert - adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite du centre bus de la Croix Nivert Samedi 19 septembre, 10h00 Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter le centre bus opérationnel de la Croix Nivert, son site de remisage et ses ateliers.

à partir de 10 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Visite commentée

© RATP – Maxime Laurent