Visite du centre bus de la Croix Nivert, Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Centre Bus de la Croix Nivert - adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris
Informations pratiques
Visite du centre bus de la Croix Nivert Samedi 19 septembre, 10h00 Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez visiter le centre bus opérationnel de la Croix Nivert, son site de remisage et ses ateliers.
à partir de 10 ans
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Centre Bus de la Croix Nivert – adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée
© RATP – Maxime Laurent
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