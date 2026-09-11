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Visite du centre de formation des conducteurs de métro, Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Centre de formation conducteurs - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Visite du centre de formation des conducteurs de métro, Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de formation conducteurs - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription
Adresse
75020 Paris
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Visite du centre de formation des conducteurs de métro 19 et 20 septembre Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le centre de formation des conducteurs de métro et découvrir les simulateurs de conduite.
A partir de 8 ans
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 75020 Paris Paris 75020 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée du centre de formation des conducteurs de métro

© RATP

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