Visite du centre de formation des conducteurs de métro, Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Centre de formation conducteurs - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite du centre de formation des conducteurs de métro 19 et 20 septembre Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le centre de formation des conducteurs de métro et découvrir les simulateurs de conduite.

A partir de 8 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Centre de formation conducteurs – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 75020 Paris Paris 75020 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Visite commentée du centre de formation des conducteurs de métro

© RATP