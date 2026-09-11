Visite du centre de maintenance des équipements du ticket magnétique, Atelier de maintenance des équipements – Adresse communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de maintenance des équipements - Adresse communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite du centre de maintenance des équipements du ticket magnétique 19 et 20 septembre Atelier de maintenance des équipements – Adresse communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Explorez l’atelier du centre de maintenance où le ticket magnétique est soigné, où se dévoilent les étapes de sa fabrication dans les distributeurs et les technologies de lecture et de validation utilisées chaque jour dans les valideurs des stations.

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visite commentée du centre de maintenance des équipements du ticket magnétique

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