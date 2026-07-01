Visite du chantier de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Chaumont

Informations pratiques

Visite du chantier de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Haute-Marne

Groupes limités à 15 personnes avec inscription obligatoire à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites samedi et dimanche à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifié à la veille de la Révolution pour remplacer un bâtiment devenu trop exigu, ce monument majeur du centre historique est en travaux.

Découvrez le chantier colossal de restauration des toitures et profitez d’un joli point de vue sur la ville !

Hôtel de Ville 10 place de la Concorde, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] Créé lors d’une époque mouvementée (1787-1790), il remplace l’ancienne tour de Barle, aujourd’hui disparue, devenue trop exiguë pour accueillir l’administration municipale d’une ville estimée à 6 200 habitants en 1760. Les lignes droites, les courbes régulières, l’usage des symétries et la sobriété reflètent l’esprit de l’époque, mis en œuvre par l’architecte François-Nicolas Lancret (1717-1789). La maquette présentée à l’intérieur conserve le projet des dispositions intérieures, notamment l’aménagement d’un petit théâtre, abandonné pendant la tourmente révolutionnaire. Accès à pied de tout le centre-ville et parking souterrain « Hôtel de Ville » juste à côté (rue Tréfousse).

Édifié à la veille de la Révolution pour remplacer un bâtiment devenu trop exigu, ce monument majeur du centre historique est en travaux.

© Ville de Chaumont