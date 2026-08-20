Visite du chantier du Logis du Château, Château de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

Visite du chantier du Logis du Château Samedi 19 septembre, 16h30 Château de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le chantier de restauration du Logis du Château lors d’une visite guidée. Menés pour préserver les ruines tout en améliorant la compréhension de l’histoire du monument, les travaux offrent un regard privilégié sur les enjeux de conservation et de valorisation de ce patrimoine.

Prévoir des chaussures de marche.

Château de Bressuire Rue du Château, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549804980 https://www.ville-bressuire.fr/index.php/ma-ville/decouvrir-bressuire/le-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 80 49 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bressuire.fr/ »}] Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d’exposition).

Le chantier du Logis du Château a pour objectif de préserver ses ruines tout en

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