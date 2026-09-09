Visite du château de Châteaudun, Château de Châteaudun, Châteaudun

Informations pratiques

Visite du château de Châteaudun 19 et 20 septembre Château de Châteaudun Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez gratuitement le château princier de Jehan de Dunois, dit « le bâtard d’Orléans » et compagnon de Jeanne d’Arc avec son donjon du XIIᵉ siècle parfaitement conservé, la Sainte Chapelle et l’aile princière bâties pour Dunois au XVᵉ s. puis l’aile Renaissance dite « Longueville » qui abrite une exceptionnelle collection de tapisseries avant de flâner dans les jardins verdoyants.

Château de Châteaudun Place Jehan de Dunois, 28200 Châteaudun, France Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237940290 https://www.chateau-chateaudun.fr Ce château est l’un des plus intéressants édifices civils de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Le château occupe l’extrémité d’un promontoire rocheux dominant l’ancien gué du Loir. Les abords n’ont pas été modifiés depuis le XVIIe siècle. Entre le château et le Loir existent des jardins ayant conservé leur tracé ancien, leurs gloriettes, leurs allées de vieux tilleuls et le mur de quai sur le Loir. Le pont franchissant le Loir fut détruit par les Allemands en août 1944. Au pied du château, élevée sur les piles anciennes du moulin du XVIe siècle, se trouve l’usine élévatoire des eaux qui utilise la force de la chute d’eau, continuant l’existence de l’ancien moulin pour des besoins industriels. Plusieurs parkings sont disponibles à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez gratuitement le château princier de Jehan de Dunois, dit « le bâtard d’Orléans ».

© Cyril Ananiguian – CMN Paris