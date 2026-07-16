Visite du château de Forges-Les-Bains, Château de Forges-les-Bains, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Visite du château de Forges-Les-Bains Dimanche 20 septembre, 09h00 Château de Forges-les-Bains Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le château date de l’époque de Louis XIII.

Il est rebâti au 17e siècle, probablement par la famille de Baillon, et totalement transformé par Edme Mathurin Le Jariel, écuyer du roi, seigneur de Forges de 1717 à 1729.

Le domaine de Forges reste dans la famille Le Jariel jusqu’en 1810. En 1819, le château est acheté par Pierre Antoine Robert de Saint-Vincent. Ses descendants en sont toujours propriétaires.

L’édifice à un étage, de style classique, se compose d’un corps central, surmonté d’un attique couronné d’un fronton triangulaire, et de deux pavillons avec combles à la française, percés de lucarnes, qui flanquent ce corps central.

La grille d’entrée, faisant suite à un haha (ouverture exécutée dans un mur de clôture, avec un fossé au dehors, pour prolonger une perspective ou dégager une vue) est également du 18e siècle, et est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1963.

Château de Forges-les-Bains Rue des Richards, 91470 Forges-les-Bains, France Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.forges-les-bains.fr/ »}]

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©mairie de Forges-les-Bains