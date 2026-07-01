Visite du château de la Marronnière, Château de la Marronnière, Firminy

Informations pratiques

Visite du château de la Marronnière Samedi 19 septembre, 14h00 Château de la Marronnière Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites tout au long de l’après-midi pour découvrir ce château, construit en 1913 pour le banquier appelou André Vincent.

14h30 : causerie avec Jean Vigouroux.

Proposé par la Société d’Histoire de Firminy.

Découvrez les autres événements de la Société d’Histoire de Firminy et l’ensemble du programme des Journées européennes du Patrimoine en consultant les fiches correspondantes.

Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 89 38 46 https://www.chateaudesbruneaux.fr/ Château du début du XXe siècle qui abrite aujourd’hui la cantine scolaire et un centre aéré Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du Patrimoine par la Société d’Histoire de Firminy

Visites tout au long de l’après-midi pour découvrir ce château, construit en 1913 pour le banquier appelou André Vincent.

© Mairie de Firminy