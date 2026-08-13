Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Château de la Marronnière Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Marronnière · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites tout au long de l’après-midi pour découvrir ce château, construit en 1913 pour le banquier appelou André Vincent.
14h30 causerie avec Jean Vigouroux.
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Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46
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English :
Tours will be held throughout the afternoon to explore this castle, built in 1913 for the banker André Vincent.
2:30 p.m.: Talk with Jean Vigouroux.
L’événement Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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