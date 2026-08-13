Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Château de la Marronnière Firminy

Informations pratiques

Firminy

Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites tout au long de l’après-midi pour découvrir ce château, construit en 1913 pour le banquier appelou André Vincent.

14h30 causerie avec Jean Vigouroux.

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Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46

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English :

Tours will be held throughout the afternoon to explore this castle, built in 1913 for the banker André Vincent.

2:30 p.m.: Talk with Jean Vigouroux.

L’événement Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès