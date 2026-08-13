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Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Château de la Marronnière Firminy

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Marronnière · Firminy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château de la Marronnière
Adresse
18 rue de la Tardive
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif

Firminy

Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites tout au long de l’après-midi pour découvrir ce château, construit en 1913 pour le banquier appelou André Vincent.
14h30 causerie avec Jean Vigouroux.
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Château de la Marronnière 18 rue de la Tardive Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46 

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English :

Tours will be held throughout the afternoon to explore this castle, built in 1913 for the banker André Vincent.
2:30 p.m.: Talk with Jean Vigouroux.

L’événement Visite du château de la Marronnière dans le cadre des journées européennes du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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