Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays Dordives
Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays Dordives dimanche 28 juin 2026.
Dordives
Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays
Dordives Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée du Patrimoine de Pays
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, le château de Mez-le-Maréchal vous ouvre ses portes pour des visites guidées à 11 h 30 et 15 h 30 ! Pensez à réserver ! 5 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Visit to the Château de Mez-le-Maréchal Local Heritage Day
L’événement Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays Dordives a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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