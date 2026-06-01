Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays Dordives dimanche 28 juin 2026.

Dordives

Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays

Dordives Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée du Patrimoine de Pays

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, le château de Mez-le-Maréchal vous ouvre ses portes pour des visites guidées à 11 h 30 et 15 h 30 ! Pensez à réserver ! 5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Visit to the Château de Mez-le-Maréchal Local Heritage Day

L’événement Visite du château de Mez-le-Maréchal Journée Européenne du Patrimoine de Pays Dordives a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS