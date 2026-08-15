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AGENDA · Pornic

Visite du château de Pornic journées européennes du patrimoine Pornic

samedi 19 septembre 2026 · Pornic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
2 rue Fernand de Mun
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Visite du château de Pornic journées européennes du patrimoine

2 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Association pour la sauvegarde du vieux Pornic   
  Au programme

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association pour la sauvegarde du vieux Pornic vous invite à découvrir ou redécouvrir l’emblématique château de Pornic.

Visite libre de la cour et des douves du château
Exposants installés au cœur du site historique
Animations festives rythmées par de la musique et des danses traditionnelles
Visite guidée de l’intérieur du château   .

2 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20  chateaudepornic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association for the Preservation of Old Pornic%A0 %A0

L’événement Visite du château de Pornic journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic

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