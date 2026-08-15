Informations pratiques

Pornic

Visite du château de Pornic journées européennes du patrimoine

2 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Association pour la sauvegarde du vieux Pornic

Au programme

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association pour la sauvegarde du vieux Pornic vous invite à découvrir ou redécouvrir l’emblématique château de Pornic.

Visite libre de la cour et des douves du château

Exposants installés au cœur du site historique

Animations festives rythmées par de la musique et des danses traditionnelles

Visite guidée de l’intérieur du château .

2 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20 chateaudepornic@gmail.com

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English :

Association for the Preservation of Old Pornic%A0 %A0

L’événement Visite du château de Pornic journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic