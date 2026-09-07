Visite du château de Saint-Gervais-la-Forêt, Château de Saint Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Gervais-la-Forêt

Informations pratiques

Visite du château de Saint-Gervais-la-Forêt 19 et 20 septembre Château de Saint Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher

Limité à 20 personnes ; 5 euros / personne ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Saint Gervais, propriété familiale depuis dix générations, sera ouvert au public pour 4 visites d’1h30.

Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire du château et de ceux qui l’ont habité au fil des siècles, une histoire étroitement liée à celle de Saint-Gervais et de Blois.

Le parcours vous permettra de découvrir les extérieurs du château, ses salons ainsi que le jardin et le potager, développés depuis trois ans et autour desquels de nombreux projets sont aujourd’hui en cours.

À l’issue de la visite, une petite vente de plants et de graines produits sur place sera également proposée.

Château de Saint Saint-Gervais-la-Forêt 3 rue du château, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 95 88 05 78 »}, {« type »: « email », « value »: « ileana.danselme@gmail.com »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Saint Gervais, propriété familiale depuis dix générations, sera ouvert au public pour 4 visites d’1h30.

©Iléana d’Anselme