Visite du château de Villesavin, Château de Villesavin, Tour-en-Sologne
samedi 19 septembre 2026 · Château de Villesavin · Tour-en-Sologne
Informations pratiques
Visite du château de Villesavin 19 et 20 septembre Château de Villesavin Loir-et-Cher
Tarif réduit – gratuit moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le château propose la visite guidée des pièces meublées (durée 40 mn) et la visite libre des annexes (chapelle, colombier, salle des gardes et musées) et du jardin.
Un jeu de piste et une mini sont proposés aux enfants.
Château de Villesavin 1 allée du Château de Villesavin, 41250 Tour-en-Sologne Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 46 42 88 http://http.//chateau-de-villesavin.fr Le château de Villesavin a été bâti de 1527 à 1537 pour Jean le Breton, secrétaire des finances de François 1ᵉʳ. Parking devant le château
Le château propose la visite guidée des pièces meublées (durée 40 mn) et la visite libre des annexes (chapelle, colombier, salle des gardes et musées) et du jardin.
©V. de Sparre
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