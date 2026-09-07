Visite du château de Villesavin, Château de Villesavin, Tour-en-Sologne

Informations pratiques

Visite du château de Villesavin 19 et 20 septembre Château de Villesavin Loir-et-Cher

Tarif réduit – gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château propose la visite guidée des pièces meublées (durée 40 mn) et la visite libre des annexes (chapelle, colombier, salle des gardes et musées) et du jardin.

Un jeu de piste et une mini sont proposés aux enfants.

Château de Villesavin 1 allée du Château de Villesavin, 41250 Tour-en-Sologne Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 46 42 88 http://http.//chateau-de-villesavin.fr Le château de Villesavin a été bâti de 1527 à 1537 pour Jean le Breton, secrétaire des finances de François 1ᵉʳ. Parking devant le château

Le château propose la visite guidée des pièces meublées (durée 40 mn) et la visite libre des annexes (chapelle, colombier, salle des gardes et musées) et du jardin.

©V. de Sparre