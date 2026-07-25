Festival de la céramique au château de Villesavin Tour-en-Sologne
samedi 3 octobre 2026 · Tour-en-Sologne
Informations pratiques
Tour-en-Sologne
Festival de la céramique au château de Villesavin
Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le parc et l’orangerie du château de Villesavin, 38 céramistes professionnels vous attendent pour vous faire découvrir leurs nouvelles créations Des bols, des sculptures, des théières, des bijoux, des décorations pour le jardin, des petits pots, des gros pots, … la liste est longue
Festival de la céramique au château de Villesavin. Dans le parc et l’orangerie du château de Villesavin, 38 céramistes professionnels vous attendent pour vous faire découvrir leurs nouvelles créations Des bols, des sculptures, des théières, des bijoux, des décorations pour le jardin, des petits pots, des gros pots, … la liste est longue des objets qui naissent de la terre, dans les mains des céramistes. Styles épurés ou richement colorés, chacun saura se reconnaître dans la variété des pièces exposées. Voici donc deux jolies journées en perspective, à passer en famille ou avec les amis. .
Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 04 22 90 ceramiquevillesavin@gmail.com
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English :
In the park and orangery of the Château de Villesavin, 38 professional potters are waiting to introduce you to their latest creations: Bowls, sculptures, teapots, jewelry, garden decorations, small pots, large pots—the list goes on
L’événement Festival de la céramique au château de Villesavin Tour-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT41
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